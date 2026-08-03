मानसून में आंखें हो रही हैं लाल? जानिए कौन-सा संक्रमण है, कब खतरा बढ़ता है और कैसे करें बचाव?

बारिश के मौसम में हवा में नमी अधिक रहती है। इससे सूक्ष्म जीव लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आंखों को छूने के बाद किसी वस्तु को छूता है और दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद अपनी आंखों को छू ले, तो संक्रमण फैल सकता है। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि बारिश का पानी अपने आप संक्रमण का कारण नहीं बनता, लेकिन यदि उसमें प्रदूषण, धूल, गंदगी या संक्रमित कण मौजूद हों, तो आंखों में परेशानी हो सकती है।