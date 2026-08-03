आपका घर भी हो सकता है स्मार्ट! ग्रीन उपकरण और आसान टिप्स अपनाकर करें एनर्जी सेविंग

घर के आसपास पेड़-पौधे लगाने से न केवल छाया मिलती है, बल्कि हवा भी साफ होती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इनडोर पौधे जैसे- मनी प्लांट को घर में रखने से हवा शुद्ध होती है और मन को भी सुकून मिलता है। यदि मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हों तो एक घरेलू उपाय के रूप में कोल ऐश और बेकिंग सोडा मिलाकर पानी में घोलकर मिट्टी में डालने से पत्तियां हरी और ताजा हो सकती हैं। हालांकि, यह उपाय महीने में एक बार ही करें।