इंटरव्यू में सक्सेस पाने के टिप्स: ‘STAR’ ट्रिक से खुद को बेजोड़ बनाएं

अपना दिमाग हाजिर रख कर इंटरव्यू देना एक कला है । अगर इंटरव्यू देने की कला न आए तो बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं । क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो यह सिर्फ सवाल-जवाब का सिलसिला नहीं होता, बल्कि आपके करियर की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी दौर में तैयारी का तरीका भी बदल गया है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप खुद को बाकी उम्मीदवारों से अलग और बेजोड़ कैसे बना सकते हैं।