इंटरव्यू में सक्सेस पाने के टिप्स: ‘STAR’ ट्रिक से खुद को बेजोड़ बनाएं

इंटरव्यू की सही तैयारी से नौकरी पक्की करें। ( विजुअल: Google LLM)
अपना दिमाग हाजिर रख कर इंटरव्यू देना एक कला है । अगर इंटरव्यू देने की कला न आए तो बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं । क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो यह सिर्फ सवाल-जवाब का सिलसिला नहीं होता, बल्कि आपके करियर की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी दौर में तैयारी का तरीका भी बदल गया है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप खुद को बाकी उम्मीदवारों से अलग और बेजोड़ कैसे बना सकते हैं।
इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत कंपनी और उस भूमिका को समझने से होती है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट, प्रेस रिलीज़ और सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर आप उसके मिशन, उद्देश्य और कार्य संस्कृति को समझ सकते हैं। इससे आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आप उस भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों हैं। कई बार उम्मीदवारों की असफलता का कारण अकादमिक योग्यता नहीं, बल्कि तैयारी, स्पष्टता और पेशेवर रवैये की कमी होती है।
जब इंटरव्यू में आपके अनुभव या कौशल के बारे में पूछा जाए, तो STAR (Situation-परिस्थिति, Task-कार्य, Action-क्रिया, Result-परिणाम) विधि का उपयोग करें। यह तरीका आपके जवाबों को स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। यदि आप इसमें L (Learnings-सीखे गए सबक) भी जोड़ दें, तो आपकी कहानी और अधिक प्रभावशाली बन सकती है।
किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देना एक कला है, जानिए इंटरव्यू कैसे दें। (विजुअल: Notebook LLM)
पहली छाप बहुत मायने रखती है। इंटरव्यू की शुरुआत में आपका बातचीत का तरीका (फ्रेमिंग) और बॉडी लैंग्वेज पूरे इंटरव्यू का माहौल तय करते हैं। आंखों में संपर्क बनाए रखना, मुस्कुराना, सीधे बैठना और हाथों की सहज गतिविधियां आत्मविश्वास दर्शाती हैं तथा सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं।
इंटरव्यू में झूठ बोलना सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। वहीं, इंटरव्यू के दौरान फोन का इस्तेमाल करना भी बेहद गैर-पेशेवर व्यवहार माना जाता है। इसलिए अपने जवाबों में ईमानदारी रखें और इंटरव्यू के दौरान फोन को साइलेंट या बंद रखें।
इंटरव्यू के बाद एक व्यक्तिगत धन्यवाद ईमेल भेजना आपके पेशेवर रवैये को दर्शाता है। इंटरव्यू के अगले दिन सुबह धन्यवाद ईमेल भेजना बेहतर माना जाता है। इससे न केवल आपकी गंभीरता झलकती है, बल्कि आप इंटरव्यूअर की नजर में यादगार भी बनते हैं।
2026 में भारत में इंटरव्यू प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित हो चुकी है, जैसे AI स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट, वीडियो इंटरव्यू, तकनीकी राउंड, व्यवहारिक राउंड और कल्चर या लीडरशिप राउंड। इसलिए प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग तैयारी करना जरूरी है। केवल सामान्य तैयारी अब पर्याप्त नहीं है।
यदि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है, तो कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्शन की पहले से जांच कर लें। इससे तकनीकी बाधाएं आपके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेंगी।
AI-आधारित मॉक इंटरव्यू टूल्स, जैसे वर्चुअल व्हाइटबोर्डिंग टास्क और रियल-टाइम फीडबैक, उम्मीदवारों को बेहतर तैयारी और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करते हैं। खासकर तकनीकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।
बहरहाल अब अपनी तैयारी को एक ठोस योजना में बदलें। सबसे पहले कंपनी और भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाएं। इसके बाद STAR विधि के आधार पर अपने अनुभवों को तैयार करें। दोस्तों या AI टूल्स की मदद से मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करें और इंटरव्यू के बाद धन्यवाद संदेश भेजना न भूलें। इन आसान लेकिन प्रभावी कदमों से आप खुद को अन्य उम्मीदवारों से अलग साबित कर सकते हैं और सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।
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