Ai Robots: सिर पर मोबाइल बांधकर रिकॉर्ड हो रहे घरेलू काम, महिलाओं के लिए कमाई का नया जरिया या भविष्य की चुनौती?

इस काम को लेकर गोपनीयता और नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि बेंगलुरु की स्टार्टअप Pronto घरेलू सेवाओं के दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और यह डेटा “physical AI labs” को भेजा जा रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि यह पूरी तरह से वैकल्पिक है और ग्राहक की सहमति के बाद ही रिकॉर्डिंग होती है।



यह कहानी बताती है कि कैसे तकनीक ने रोजमर्रा के कामों को भी डेटा में बदल दिया है और कैसे यह डेटा भविष्य के रोबोट्स को आकार दे रहा है। इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हम अपनी ही जगह मशीनों को तैयार कर रहे हैं और क्या यह हमें भविष्य में बेरोजगार बना सकता है?