फिटनेस App यूज करने से पहले जान लें सच्चाई, रिसर्च ने बताया कितना मिलता है फायदा

अंत में, फिटनेस एप्स एक सहायक उपकरण हो सकते हैं, लेकिन वे अकेले जादू नहीं कर सकते। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी दिनचर्या, खानपान और व्यायाम की आदतों को समझदारी से बदलते हैं। यदि आप किसी विशेष स्थिति (जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, चोट) से जूझ रहे हैं, तो फिटनेस एप्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें।