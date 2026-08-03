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फिटनेस App यूज करने से पहले जान लें सच्चाई, रिसर्च ने बताया कितना मिलता है फायदा

क्या फिटनेस ऐप सच में वजन घटाने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं? नए शोध बताते हैं कि इनसे कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन डेटा प्राइवेसी, गलत सलाह और सीमित प्रभाव जैसी चुनौतियां भी हैं। जानिए फिटनेस ऐप इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 03, 2026

fitness app good or bad

प्रतीकात्मक तस्वीरें | Credit- ChatGPT

जब से स्मार्टफोन हमारे हाथों में आए हैं, फिटनेस एप्स ने घर बैठे स्वस्थ रहने का वादा किया है। लेकिन क्या ये वादे सच में पूरे होते हैं? हालिया शोध और विशेषज्ञों की राय से पता चलता है कि ये एप्स कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं, लेकिन इनकी सीमाएँ और सावधानियाँ भी कम नहीं हैं।

फिटनेस एप्स से वजन और BMI पर प्रभाव

2026 में प्रकाशित एक मेटा-विश्लेषण (Kadri Arumäe et al., Sci Rep.) में पाया गया कि छह महीने में ऐप-आधारित हस्तक्षेप से औसतन 2.07 किलोग्राम वजन कम हुआ, जो गैर-ऐप हस्तक्षेप की तुलना में 1.64 किलोग्राम अधिक था। लंबे समय में भी औसत वजन घटाव लगभग 2.64 किलोग्राम रहा।

इसी तरह, एक अन्य मेटा-विश्लेषण (ScienceDirect, 1.2 वर्ष पूर्व) ने 4–6 महीनों में वजन में मामूली लेकिन महत्वपूर्ण कमी (–0.33 स्टैण्डर्डाइज्ड मीन डिफरेंस) और BMI में –0.76 किग्रा/मी² की गिरावट दर्ज की। शरीर की चर्बी में भी कमी देखी गई, लेकिन कमर के घेराव में विशेष बदलाव नहीं हुआ।

इन परिणामों से स्पष्ट होता है कि फिटनेस एप्स से वजन और BMI पर थोड़ी मदद मिल सकती है, विशेषकर शुरुआती महीनों में। लेकिन यह प्रभाव अक्सर लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता।

फिटनेस एप्स की सीमाएँ और सावधानियाँ

सिस्टमेटिक रिव्यू (NCBI Bookshelf) बताता है कि कई हेल्थ एप्स का क्लिनिकल आधार कमजोर है। कई एप्स में गलत या अधूरी जानकारी होती है, और कुछ में तो सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी पाई गई हैं।

एक अन्य अध्ययन (JMIR mHealth, 4 महीने पूर्व) ने पाया कि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एप्स में संरचना तो होती है - जैसे व्यायाम का प्रदर्शन, लक्ष्य समीक्षा, ट्रैकिंग, लेकिन उनमें व्यक्तिगत प्रगति या जोखिम प्रबंधन की कमी होती है। इसलिए इन्हें अकेले इस्तेमाल करने की बजाय डॉक्टर या ट्रेनर की निगरानी में उपयोग करना बेहतर है।

गेमिफिकेशन (जैसे पॉइंट्स, बैज, स्ट्रीक) वाले एप्स से थोड़ी अतिरिक्त मदद मिलती है। जैसे प्रतिदिन लगभग 489 अतिरिक्त कदम, BMI में –0.28 किग्रा/मी² और वजन में –0.70 किलोग्राम की कमी—लेकिन यह प्रभाव भी सीमित और मामूली है।

डेटा-प्राइवेसी और उपयोगकर्ता अनुभव की चुनौतियाँ

सुरक्षा की दृष्टि से, Surfshark की रिपोर्ट (जनवरी 2026) बताती है कि Fitbit, Strava और Nike Training Club जैसे लोकप्रिय एप्स बहुत अधिक डेटा एकत्र करते हैं - कई बार वह डेटा भी, जो ऐप की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक नहीं होता। कुछ एप्स संवेदनशील जानकारी भी एकत्र करते हैं, जैसे जातीयता, जैव-मेट्रिक डेटा आदि।

इसके अलावा, उपयोगकर्ता जुड़ाव (retention) की दर बहुत कम होती है - अधिकांश लोग 30 दिनों में ही ऐप छोड़ देते हैं। तकनीकी गड़बड़ियाँ और डेटा थकान (data fatigue) भी बड़ी बाधाएँ हैं।

पोषण-ट्रैकिंग एप्स: लाभ और जोखिम

पोषण-ट्रैकिंग एप्स जैसे MyFitnessPal और Noom में गेमिफिकेशन होता है - बैज, स्ट्रीक, रंग-कोडिंग जो कुछ लोगों को प्रेरित करता है। विशेषकर हृदय रोग या डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए ये भोजन योजना में सहायक हो सकते हैं।

लेकिन कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये एप्स शरीर की छवि (body image) और खाने की आदतों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। कैलोरी ट्रैकिंग कभी-कभी खाने के प्रति अस्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है, विशेषकर उन लोगों में जो पहले से ही वजन या शरीर को लेकर चिंतित हैं।

उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और लक्ष्य के अनुसार फिटनेस एप्स का उपयोग अलग-अलग हो सकता है। लेकिन कुछ सामान्य सुझाव हैं:

  • शुरुआत में छोटे, व्यवहारिक लक्ष्य रखें - जैसे रोज़ 10–15 मिनट चलना या एक स्वस्थ भोजन ट्रैक करना।
  • एप्स का उपयोग डॉक्टर या फिटनेस ट्रेनर की निगरानी में करें - विशेषकर यदि कोई पुरानी बीमारी या चोट हो।
  • गेमिफिकेशन को प्रेरणा के रूप में लें, लेकिन यदि लक्ष्य पूरा न हो तो स्वयं को दोषी न मानें।
  • डेटा-प्राइवेसी सेटिंग्स जांचें - क्या ऐप केवल आवश्यक डेटा ले रहा है या बहुत अधिक?
  • यदि ऐप के उपयोग से तनाव, खाने की चिंता या नींद में परेशानी हो रही हो, तो उसे बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें।

अंत में, फिटनेस एप्स एक सहायक उपकरण हो सकते हैं, लेकिन वे अकेले जादू नहीं कर सकते। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी दिनचर्या, खानपान और व्यायाम की आदतों को समझदारी से बदलते हैं। यदि आप किसी विशेष स्थिति (जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, चोट) से जूझ रहे हैं, तो फिटनेस एप्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें।

(डिस्क्लेमर : पूरी तरह से फिटनेस एप्प पर निर्भर ना रहें। किसी भी नई फिटनेस या डाइट योजना को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।)

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Updated on:

03 Aug 2026 06:11 pm

Published on:

03 Aug 2026 06:11 pm

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