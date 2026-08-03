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दो दिन की आ रही है छुट्टी! क्या 5,000 रुपये में परिवार के साथ जयपुर घूमना संभव हो सकता है? जानिए कैसे

Jaipur Budget Trip में जानिए कैसे कम खर्च में जयपुर की 2 दिन की यात्रा प्लान कर सकते हैं। बजट होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, फेमस जगहों की सैर और मनोरंजन के साथ ₹5,000 में शानदार सैर सपाटा करें।
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भारत

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MI Zahir

Aug 03, 2026

Jaipur low budget tourism News.

कम बजट में भी जयपुर की शाही खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। ( फोटो: ChatGPT)

रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना और परिवार के साथ वक्त बिताना हर किसी की ख्वाहिश होती है। जब भी दो या तीन दिनों की लगातार छुट्टियां (Long Weekend) आती हैं, तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं घूमने चला जाए। लेकिन सफर का नाम सुनते ही सबसे बड़ी चिंता बजट को लेकर होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाना, ठहरना, खाना-पीना और घूमना बहुत खर्चीला काम है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद खुशखबरी है! आप खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों, महलों, भव्य किलों और लजीज खान-पान के लिए दुनिया भर में मशहूर 'पिंक सिटी' यानि जयपुर को महज 5,000 रुपये के बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! 5,000 रुपये में परिवार के साथ दो दिन की छुट्टी का आनंद लेना अब सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि पूरी तरह से संभव है।

एक बेहतरीन इटिनरेरी कैसे तैयार करें

चाहे आप जयपुर के आसपास के इलाकों में रहते हों या शहर में ही रहकर एक बजट-फ्रेंडली वीकेंड मनाना चाहते हों, सही प्लानिंग और स्मार्ट फैसलों के साथ आप कम पैसों में भी एक शानदार और यादगार ट्रिप का मज़ा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सीमित बजट में पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन इटिनरेरी कैसे तैयार की जाए।

स्मार्ट बजट प्लानिंग: 5,000 रुपये में जयपुर की सैर कैसे संभव है?

किसी भी बजट ट्रिप को सफल बनाने की पहली शर्त होती है-सही मैनेजमेंट और स्मार्ट प्लानिंग। जयपुर में बजट यात्रा करना अन्य बड़े पर्यटन शहरों की तुलना में काफी आसान है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीट फूड और ठहरने के लिए बेहद सस्ते और बेहतरीन विकल्प हर मोड़ पर उपलब्ध हैं।

सामान्य तौर पर, जयपुर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1,200 से 1,500 रुपये के खर्च में पिंक सिटी की भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। अगर आप परिवार के साथ सफर कर रहे हैं, तो कुछ समझदारी भरे फैसलों—जैसे निजी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बड़े होटलों की जगह किफायती रूम और फैंसी रेस्टोरेंट के बजाय लोकल ढाबों व स्ट्रीट फूड को चुनकर—अपने पूरे खर्च को 5,000 रुपये के अंदर ही सीमित रख सकते हैं। बजट मैनेजमेंट का सीधा गणित यह है कि अनावश्यक खर्चों को काटा जाए और उन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए जो कम कीमत में अधिक आनंद देती हैं।

रहने का किफायती विकल्प: बजट होटल और ऑनलाइन रूम बुकिंग

यात्रा के दौरान बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आम तौर पर ठहरने (Accommodation) में खर्च होता है। अगर आप किसी महंगे 3-स्टार या 5-स्टार होटल में रुकते हैं, तो आपका पूरा बजट एक ही रात में खत्म हो सकता है। इसलिए, ठहरने के मामले में आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा।

गूगल सर्च का करें सही इस्तेमाल

गूगल पर सर्च करके 400—500 रुपये में कमरा आसानी से ढूंढा जा सकता है। आज के समय में गूगल मैप्स और कई ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप लोकेशन के हिसाब से सस्ते रूम खोज सकते हैं।

लो बजट लॉज और होमस्टे की सुविधा

जयपुर में रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप बस स्टैंड और परकोटे (पुराने शहर) के आसपास कई ऐसे फैमिली-फ्रेंडली बजट होटल और लॉज हैं, जो 400 से 600 रुपये प्रति रात के हिसाब से कमरे उपलब्ध कराते हैं।

2 रातों का कुल खर्च

अगर आप दो रातों के लिए 400 से 500 रुपये प्रति रात वाला कमरा चुनते हैं, तो आपका रहने का कुल खर्च लगभग 800 से 1,000 रुपये ही आएगा। परिवार के साथ रुकने के लिए ये कमरे साफ-सुथरे और सुरक्षित होते हैं।

स्वाद से भरपूर और जेब पर हल्का: स्ट्रीट फूड और लोकल ढाबे

जयपुर का नाम आते ही मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों का ख्याल आता है। अच्छी बात यह है कि जयपुर का सबसे मशहूर और स्वादिष्ट खाना महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक गलियों में मिलने वाले 'स्ट्रीट फूड' में छिपा है।

परिवार के साथ दो दिन का सफर और खाने-पीने के खर्च के लिए विकल्प

नाश्ता (Breakfast): जयपुर में सुबह की शुरुआत मशहूर 'प्याज़ की कचौरी', 'दाल की कचौरी' और गरमा-गरम 'समोसे' से की जा सकती है। एक प्लेट कचौरी की कीमत महज 30 से 40 रुपये होती है। इसके साथ एक कुल्हड़ की गाढ़ी लस्सी मिल जाए, तो 150 रुपये के अंदर पूरे परिवार का पेट भर जाता है।

दोपहर का खाना (Lunch): दोपहर के भोजन के लिए किसी भी स्थानीय शुद्ध शाकाहारी ढाबे को चुनें। जयपुर में थार या राजस्थानी थाली वाले कई छोटे ढाबे हैं जहां 100 से 120 रुपये में पेट भरकर स्वादिष्ट खाना (दाल, बाटी, चूरमा या रोटी-सब्जी) मिल जाता है।

शाम का नाश्ता (Evening Snacks): शाम के वक्त बापू बाजार या एमआई रोड पर घूमते हुए गोलगप्पे, दही भल्ला, पाव भाजी और जलेबी का स्वाद लें। यह सब 100 से 150 रुपये में आ जाता है।

रात का खाना (Dinner): रात को हल्के और किफायती भोजन का विकल्प चुनें।

दो दिनों में खाने-पीने पर कुल मिलाकर लगभग 700 से 800 रुपये का खर्च आएगा, और खास बात यह है कि इसमें आप जयपुर के प्रामाणिक स्वादों का आनंद भी ले लेंगे।

लोकल ट्रांसपोर्ट: मेट्रो और पैदल यात्रा का कमाल

जयपुर शहर में घूमने के लिए कैब या ऑटो-रिक्शा बुक करना थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल सैर सबसे बेहतरीन जरिया है।

जयपुर मेट्रो (Jaipur Metro): जयपुर की मेट्रो कनेक्टिविटी बेहद आधुनिक और सुविधाजनक है। यह मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ (परकोटा/पुराना शहर) तक जाती है। मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ट्रैफिक से बचते हैं और बेहद कम किराये में सीधे मुख्य आकर्षणों (जैसे हवा महल, जंतर मंतर, बापू बाजार) के पास पहुंच जाते हैं। आप मेट्रो का टूरिस्ट पास (Tourist Card) भी ले सकते हैं जो काफी किफायती पड़ता है।

ई-रिक्शा और पैदल यात्रा: पुराने जयपुर (पिंक सिटी) की असली सुंदरता उसकी संकरी गलियों, गुलाबी दीवारों और ऐतिहासिक बाजारों में निहित है। बड़ी चौपड़ या छोटी चौपड़ उतरने के बाद आप पैदल घूम सकते हैं या 10-20 रुपये वाले शेयरिंग ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पर दो दिनों का कुल खर्च 300 से 400 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

पर्यटन स्थल और टिकट प्रबंधन: फ्री और लो-कॉस्ट स्पॉट्स

जयपुर में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए भारी-भरकम टिकट खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप अपना फोकस ऐसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थलों पर रखें जहां प्रवेश या तो बिल्कुल मुफ्त है या फिर नाममात्र का शुल्क लगता है।

प्रमुख फ्री और लो-कॉस्ट आकर्षण

पत्रिका गेट (Patrika Gate): यह जयपुर के सबसे खूबसूरत और फोटोजनिक स्थानों में से एक है। यहां की दीवारों पर बनी राजस्थान की पारंपरिक नक्काशी और चित्रकारी अद्भुत है। यहां प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है।

जवाहर सर्कल गार्डन (Jawahar Circle Garden): एशिया के सबसे बड़े सर्कल्स में से एक, जहां विशाल हरा-भरा पार्क है। सुबह और शाम के वक्त परिवार के साथ टहलने के लिए यह बेहतरीन जगह है।

बिड़ला मंदिर(Birla Temple): सफेद संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यहां का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। यहां प्रवेश मुफ्त है।

जल महल (Jal Mahal - बाहरी सीन): मानसागर झील के बीच में स्थित खूबसूरत जल महल को आप बाहर से निहार सकते हैं। झील के किनारे टहलना और ढलते सूरज का नजारा देखना एक यादगार अनुभव होता है।

बापू बाजार और जोहरी बाजार: गुलाबी शहर के पारंपरिक बाजारों की सैर अपने आप में एक सांस्कृतिक अनुभव है। रंगबिरंगी दुकानें, हस्तशिल्प और मोजरियां देखते हुए घूमना पूरी तरह मुफ्त है।

अगर आप आमेर किला या हवा महल जैसी ऐतिहासिक इमारतों को अंदर से देखना चाहते हैं, तो भारतीय पर्यटकों के लिए उनका टिकट बहुत सस्ता (लगभग 50 से 100 रुपये) होता है। इस प्रकार, टिकटों पर कुल खर्च 400 रुपये के आसपास ही रहेगा।

मनोरंजन: कम बजट में वाटर पार्क की मस्ती

अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो ट्रिप में थोड़ा फन और एडवेंचर जोड़ना जरूरी हो जाता है। गर्मी या सुहाने मौसम में वाटर पार्क जाना बच्चों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है।

राधा रानी फैमिली वाटर पार्क: जयपुर में बजट मनोरंजन के लिए “राधा रानी फैमिली वाटर पार्क” एक शानदार और सस्ता विकल्प माना जाता है।

टिकट और खर्च: वीकेंड पर वयस्कों का टिकट लगभग 250 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जबकि छोटे बच्चों के लिए प्रवेश अक्सर मुफ्त या आधी कीमत पर होता है। लॉकर, कॉस्ट्यूम और स्लाइडिंग का कुल खर्च मिलाकर 850 से 1,000 रुपये के बीच बैठता है।

यह एक ऐसा ठिकाना है जहां पूरा परिवार आधे से ज्यादा दिन बहुत कम खर्च में मस्ती कर सकता है।

खूबसूरत जयपुर शहर की कम बजट में ऐसे सैर करें। ( फोटो: ChatGPT)

ध्यान दें: जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, आपका कुल अनुमानित खर्च लगभग 3,100 रुपये आ रहा है। यह आपके कुल 5,000 रुपये के बजट से काफी कम है! बचे हुए लगभग 1,900 रुपये का आप आपातकालीन खर्चों, खरीदारी (Shopping) या थोड़ी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

दो दिवसीय जयपुर यात्रा का मास्टर प्लान (15–16 अगस्त स्पेशल)

अगर आप 15 और 16 अगस्त की छुट्टियों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस 2-डे इटिनररी (2-Day Itinerary) का पालन करें:

पहला दिन (Day 1): संस्कृति, फोटोग्राफी और बाजार की सैर

सुबह (8:00 AM - 11:00 AM): दिन की शुरुआत पत्रिका गेट से करें। यहां खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाएं और बगल में स्थित जवाहर सर्कल गार्डन में सुबह की ठंडी हवा और शांत वातावरण का आनंद लें।

दोपहर (11:30 AM - 2:30 PM): मेट्रो लेकर सीधे पुराने शहर (बड़ी चौपड़) पहुंचें। वहां मशहूर प्याज़ कचौरी और ठंडी लस्सी का लुत्फ उठाएं। इसके बाद हवा महल का बाहरी सीन देखें या मामूली टिकट लेकर अंदर जाएं।

शाम (3:30 PM - 7:30 PM): दोपहर की धूप ढलने के बाद बापू बाजार और जौहरी बाजार की पैदल सैर करें। यहां से आप ब्लॉक प्रिंट स्कार्फ, राजस्थानी मोजरी, या पारंपरिक हस्तशिल्प की किफ़ायती खरीदारी कर सकते हैं।

रात (8:00 PM onwards): बिड़ला मंदिर के दर्शन करें, जहां रात की रोशनी में सफेद संगमरमर की खूबसूरती देखते ही बनती है। पास के किसी लोकल ढाबे पर स्वादिष्ट राजस्थानी खाना खाएं और गूगल पर सर्च कर के बुक किए गए अपने बजट होटल में विश्राम करें।

दूसरा दिन (Day 2): वाटर पार्क का मज़ा और यादगार विदाई

सुबह से दोपहर (9:30 AM - 2:00 PM): नाश्ता करने के बाद सीधे राधा रानी फैमिली वाटर पार्क पहुंचें। यहां बच्चों और परिवार के साथ पानी की राइड्स, स्विमिंग पूल और म्यूजिक का आनंद लें।

दोपहर का खाना (2:30 PM - 3:30 PM): वाटर पार्क के पास या रास्ते में स्थित किसी किफायती रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाएं।

शाम (4:00 PM - 7:00 PM): शाम के समय जल महल (मानसागर झील) के किनारे टहलें। यहां ढलते हुए सूरज की किरणें और झील का नजारा ट्रिप को एक सुकून भरा अंत देता है।

रात: मीठी यादों के साथ अपने घर की ओर वापसी करें।

बजट ट्रिप को सफल बनाने के लिए विशेष टिप्स

पहले से करें प्लानिंग: आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचने के लिए गूगल पर सर्च करके 400—500 रुपये में कमरा पहले ही ढूंढ लें और अपनी पसंद के अनुसार बुकिंग सुनिश्चित करें।

पानी की बोतल साथ रखें: बाहर बार-बार पानी की बोतलें खरीदने से खर्च बढ़ता है। अपने साथ एक रियूजेबल बोतल रखें और होटल या वाटर प्यूरीफायर से पानी भरते रहें।

मोल-भाव (Bargaining) करें: जयपुर के स्ट्रीट मार्केट्स जैसे बापू बाजार में खरीदारी करते समय थोड़ा मोल-भाव जरूर करें। इससे आप कम दाम में अच्छी चीजें खरीद पाएंगे।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग: अगर आप आमेर किला या अन्य स्मारकों के अंदर जाना चाहते हैं, तो राजस्थान टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से कंपोजिट टिकट या ऑनलाइन टिकट बुक करें, जिससे लाइन में लगने का समय बचेगा।

कंक्लूजन: आपका अगला कदम!

अब आपको बजट या पैसों की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गूगल पर सर्च करके 400—500 रुपये में कमरा ढूंढें, अपने बैकपैक तैयार करें और मेट्रो टूरिस्ट कार्ड व वाटर पार्क की योजना बनाएं।

इस वीकेंड जयपुर की सैर करने का प्लान बनाएं

बहरहाल, जयपुर की रंगीन संस्कृति, ऐतिहासिक वैभव, स्वादिष्ट व्यंजन और आधुनिक मनोरंजन आपका इंतजार कर रहे हैं। सही दिशा और योजना के साथ, 5,000 रुपये का छोटा सा बजट भी आपको और आपके परिवार को खुशियों से भरे दो दिन और जीवन भर याद रहने वाली यादें दे सकता है। तो देर किस बात की है? इस वीकेंड जयपुर की सैर करने का प्लान बनाएं!

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जयपुर

tourism

Updated on:

03 Aug 2026 05:15 pm

Published on:

03 Aug 2026 04:56 pm

Hindi News / Patrika+ / दो दिन की आ रही है छुट्टी! क्या 5,000 रुपये में परिवार के साथ जयपुर घूमना संभव हो सकता है? जानिए कैसे

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