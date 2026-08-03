दो दिन की आ रही है छुट्टी! क्या 5,000 रुपये में परिवार के साथ जयपुर घूमना संभव हो सकता है? जानिए कैसे

रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना और परिवार के साथ वक्त बिताना हर किसी की ख्वाहिश होती है। जब भी दो या तीन दिनों की लगातार छुट्टियां (Long Weekend) आती हैं, तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं घूमने चला जाए। लेकिन सफर का नाम सुनते ही सबसे बड़ी चिंता बजट को लेकर होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाना, ठहरना, खाना-पीना और घूमना बहुत खर्चीला काम है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद खुशखबरी है! आप खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों, महलों, भव्य किलों और लजीज खान-पान के लिए दुनिया भर में मशहूर 'पिंक सिटी' यानि जयपुर को महज 5,000 रुपये के बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! 5,000 रुपये में परिवार के साथ दो दिन की छुट्टी का आनंद लेना अब सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि पूरी तरह से संभव है।