The Backrooms: इंटरनेट का सबसे डरावना सीक्रेट, जब घर बैठे खाली कमरों में भटकने लगे लाखों लोग!

The backrooms Viral Creepypasta: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ऐसी जगह की सैर की जाए, जो इस पूरी दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही न हो? एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सरकारी किताब नहीं बताती, लेकिन इंटरनेट की गलियों में उसके बारे में सिर्फ खौफनाक फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 'बैक रूम्स' (The Backrooms) की! शुरू में यह सिर्फ एक साधारण और अजीब सी तस्वीर थी, लेकिन आज यह इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा डरावना आकर्षण बन चुका है। लोग अब सिर्फ भूतिया कहानियों को सुनते या पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इस काल्पनिक दुनिया में खुद कदम रख रहे हैं। शोधकर्ता इसे 'डिजिटल टूरिज्म' (डिजिटल पर्यटन) का नाम दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर यह 'बैक रूम्स' का पूरा माजरा क्या है और क्यों दुनिया भर के लोग इस अजीबोगरीब डर के दीवाने हो रहे हैं। यह विषय सब अब रिसर्च का विषय बन गया है।