WhatsApp का नया AI सिक्योरिटी फीचर: अनजान नंबरों से कॉल-मैसेज पर खुद लगेगा ब्रेक, जानें कैसे काम करेगा

WhatsApp AI Feature: डिजिटल दुनिया में स्पैम कॉल, फर्जी मैसेज और साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लोन, डिजिटल अरेस्ट, पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर ठगी और टेलीग्राम पर पैसे ट्रांसफर करवाने जैसी घटनाओं ने आम स्मार्टफोन यूजर्स की नींद उड़ा दी है। इन खतरों से निपटने और यूज़र्स की प्राइवेसी व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए WhatsApp ने अपना एक एडवांस्ड 'AI बेस्ड ऑटोमैटिक सिक्योरिटी व स्पैम ब्लॉक' सिस्टम रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस नये सेफ्टी अपडेट का मुख्य उद्देश्य अनजान नंबरों से आने वाले स्पैम कॉल, संदिग्ध लिंक और ठगी वाले मैसेजेस को आपके इनबॉक्स में पहुंचने से पहले ही रोक देना है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह नया एआई फीचर कैसे काम करता है, मेटा (Meta) का इसके पीछे क्या आधिकारिक बयान है और इसे आप अपने मोबाइल में कैसे चालू कर सकते हैं।