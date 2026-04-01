6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या आपके WhatsApp पर भी आया है War Lockdown Notice? जान लीजिए इसका सच

ईरान और US-इजरायल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच तमाम लोगों के व्हाट्सएप पर 'वार लॉकडाउन' का नोटिस आया है। आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 01, 2026

April Fool Day

मूर्ख दिवस, AI इमेज

Happy Fool Day: ईरान और US-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। ईरान-इजरायल युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे माहौल में लोगों को व्हाट्सएप पर 'War Lockdown Notice' आया है। इस नोटिस के ऊपरी भाग में भारत सरकार के आधिकारिक चिन्ह की मुहर लगी है। इस चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मोबाइल पर नोटिस आने के बाद लोगों के मन में आशंका है कि क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है?

क्या है War Lockdown Notice की सच्चाई?

आज के दिन यानी 1 अप्रैल को लोगों को मोबाइल पर War Lockdown Notice का मैसेज आया है। इस मैसेज के साथ भेजे गए नोटिस पर भारत सरकार की आधिकारिक मुहर लगी है। इसके अलावा पेज पर PDF का साइन बना है। इसे देखने पर यह बिल्कुल वास्तविक लगता है। हालांकि, सरकार ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 'War Lockdown Notice' का मैसेज भेजा गया है। आज के दिन मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं। इस प्रकार के संदेश भेजने का मतलब सिर्फ मौज-मस्ती करना है।

क्यों मनाते हैं मूर्ख दिवस?

1 अप्रैल को भारत समेत दुनियाभर में मूर्ख दिवस मनाया जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। मूर्ख दिवस मनाने का मतलब सिर्फ मौज-मस्ती करना और लोगों को हंसाना है। आज के दिन लोग एक-दूसरे को फनी और झूठे मैसेज भेजकर मजाक करते हैं। साल 1964 में आई फिल्म का नाम भी अप्रैल फूल था। दोस्तों के साथ मस्ती करने और हंसने के लिए आप भी 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए।

क्या है मूर्ख दिवस का इतिहास?

लोगों को हंसाने और मौज-मस्ती के इरादे से आज के दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में मूर्ख दिवस मनाया जाता है। हंसी-मजाक से भरा ये दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए मजेदार होता है। अप्रैल फूल डे के इतिहास के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं।

इतिहासकार मनाते हैं कि अप्रैल फूल डे का इतिहास तब का है, जब 1582 में फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर (Julian calendar) को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian calendar) को अपनाया था। उस दौरान जूलियन कैलेंडर में 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता था। वहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये 1 जनवरी शिफ्ट हो गया। इस बदलाव को बहुत से लोग समझ नहीं पाए। ऐसे में जो लोग जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ही 1 अप्रैल को नया साल मनाते थे। उन्हें लोग फूल यानी कि बेबकूफ बोलने लगे। उनका मजाक उड़ाने लगे। इसी वजह से उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा और इस दिन की शुरुआत हो गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

01 Apr 2026 03:51 pm

Published on:

01 Apr 2026 03:44 pm

Hindi News / National News / क्या आपके WhatsApp पर भी आया है War Lockdown Notice? जान लीजिए इसका सच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

गुरु से आगे मत निकलो! सोशल मीडिया पर पोस्ट कर Raghav Chadha ने किस ओर किया इशारा

Raghav Chadha,, AAP internal conflict Aam Aadmi Party controversy, Raghav Chadha Instagram post,
राष्ट्रीय

‘वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते है’, पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला

pm modi
राष्ट्रीय

BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

PM Modi
राष्ट्रीय

CM हिमंत सरमा की पत्नी पर लगा दूसरे देश का पासपोर्ट रखने का आरोप, क्या कहता है भारत का नियम

Indian citizenship,multiple foreign passports,
राष्ट्रीय

‘अपना ब्लाउज फाड़ लो’, केरल कांग्रेस नेता का विवादित बयान वायरल, विपक्षी पार्टी का विरोध

Congress Leader
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.