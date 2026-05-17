तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस से 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले, अवैध जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े होने का दावा, जानें डिटेल्स

100 Aadhaar Cards Found in TMC Office: पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2026 के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। राज्य में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। अब आधार कार्ड मिलने का नया मामला सामने आया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी ऑफिस और आसपास के इलाके से मिले आधार कार्ड को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल, बिधाननगर के सॉल्ट लेक में मौजूद टीएमसी कार्यालय में चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताला लगा दिया था। आरोप था कि वहां संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। अब जब ताला खोला गया तो अंदर से कई आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी कार्ड जब्त कर लिए। इसके बाद इलाके में चर्चा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए।