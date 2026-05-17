NEET Paper Leak: ‘पिछले साल भी लीक, इस साल भी लीक!’ भड़के सांसद इमरान मसूद ने पूछा- कहां गई सरकार की नैतिकता ?

दूसरी तरफ, कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इस विवाद को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को एक 'बड़ी त्रासदी' करार देते हुए कहा कि यह कोई अप्रत्याशित हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित और व्यवस्थित साजिश है। खड़गे का आरोप है कि इसमें सीधे तौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने देश के 22 लाख से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सपनों को कुचल दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' का जिक्र करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री नीट के इस महासंकट पर कब चर्चा करेंगे?