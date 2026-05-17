अब सिर्फ 90 मिनट में दिल्ली से इन शहरों का सफर; कनेक्टिविटी बूम से नौकरी और बिजनेस की पहली पसंद बने ये इलाके

Delhi NCR Connectivity: पहले दिल्ली के आसपास के शहरों तक जाना काफी मुश्किल और समय लेने वाला काम माना जाता था। मेरठ, अलवर, सोहना या भिवाड़ी जैसे शहर दिल्ली से जुड़े तो थे, लेकिन भारी ट्रैफिक और लंबे सफर की वजह से लोग वहां जाने से पहले कई बार सोचते थे। अब हालात काफी बदल गए हैं। नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रैपिड रेल की वजह से सफर पहले से बहुत आसान और तेज हो गया है। अब लोग करीब 90 मिनट में दिल्ली से कई बड़े शहरों तक पहुंच पा रहे हैं। इसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं, बल्कि कारोबार, प्रॉपर्टी और लोगों की लाइफस्टाइल पर भी साफ दिखाई दे रहा है।