NEET Paper Leak Case: मनीषा मांधरे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेजा गया, कोर्ट में खुले चौंकाने वाले राज!

CBI के अनुसार, अप्रैल 2026 में मनीषा मांधरे ने कंसल्टेंट मनीषा वाघमारे के जरिए NEET के लिए छात्रों को इकट्ठा किया था। इसके बाद पुणे स्थित अपने घर पर विशेष कोचिंग क्लास चलाई गईं। जांच एजेंसी का कहना है कि इन क्लासों में छात्रों को बायोलॉजी के संभावित सवाल समझाए जाते थे। उन्हें नोटबुक में लिखने और किताबों में मार्क करने के लिए कहा जाता था। बाद में पता चला कि इनमें से अधिकतर सवाल 3 मई को आयोजित और बाद में रद्द हुई NEET-UG 2026 परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते थे।