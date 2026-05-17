17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्री मानसून लेगा करवट! 17 से 22 मई तक इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Monsoon Update : IMD ने देशभर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है, जबकि राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में हीटवेव का खतरा बना हुआ है। वहीं 26 मई तक केरल में मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

May 17, 2026

heavy rain warning

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी (Photo-IANS)

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की एंट्री के साथ ही देशभर में मौसम बदलने लगा है। कई राज्यों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर तेज गर्मी भी पड़ रही है। इसी बीच IMD ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीटवेव का खतरा भी बना हुआ है।

26 मई को केरल पहुंचेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। अगले 3-4 दिनों में मानसून के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 17 से 22 मई के बीच तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में गरज-चमक के साथ बारिश

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

पूर्वी भारत में भी खराब मौसम

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। अंडमान-निकोबार और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हीटवेव

मौसम विभाग ने पश्चिम राजस्थान में 17 से 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया है। 21 और 22 मई को कुछ इलाकों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाएं चलने की संभावना है।

तापमान में और बढ़ोतरी

उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 11:14 am

Hindi News / National News / प्री मानसून लेगा करवट! 17 से 22 मई तक इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, POCSO मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case Update
राष्ट्रीय

Hormuz Crisis: होर्मुज संकट के बीच राहत, 20 हजार टन LPG लेकर गुजरात के कांडला पहुंचा Symi टैंकर

LPG carrier ship Symi reach Deendayal Port Gujarat.
राष्ट्रीय

‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

illegal encroachment crackdown
राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE Third Language Circular
राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: छात्रों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE new three-language rule creates confusion in schools
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.