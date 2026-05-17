प्री मानसून लेगा करवट! 17 से 22 मई तक इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की एंट्री के साथ ही देशभर में मौसम बदलने लगा है। कई राज्यों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर तेज गर्मी भी पड़ रही है। इसी बीच IMD ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीटवेव का खतरा भी बना हुआ है।