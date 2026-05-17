Hormuz Crisis: होर्मुज संकट के बीच राहत, 20 हजार टन LPG लेकर गुजरात के कांडला पहुंचा Symi टैंकर

Symi tanker reach Kandla Port: मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर ‘सिमी’ (Symi) 20 हजार LPG लेकर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पर पहुंच गया है। यह जहाज 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पार करके भारत पहुंचा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच यह ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य हैं, जिनमें 8 यूक्रेनी और 13 फिलीपींस के नागरिक शामिल हैं। सिमी मौजूदा निगरानी अभियान के तहत होर्मुज स्ट्रे पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर है। अधिकारियों के मुताबिक, इन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही डीजी शिपिंग और विदेश, रक्षा तथा पेट्रोलियम मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल की वजह से संभव हो सकी।