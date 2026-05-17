बॉस से 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए महिला ने बनाया फिल्मी ट्रेलर, वीडियो वायरल, बॉस भी रह गए हैरान

वीडियो की शुरुआत बिल्कुल किसी सस्पेंस से भरी डॉक्यूमेंट्री या नेटफ्लिक्स ट्रेलर की तरह होती है। इसमें एक इंटरव्यूअर टालिया से पूछता है कि वह पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान क्यों दिख रही है। इस पर टालिया घबराते हुए कहती है कि उसे अपने बॉस फ्रैंक और जैक से एक जरूरी सवाल पूछना है। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक चलता रहता है और इंटरव्यूअर उससे लगातार सवाल करता है। टालिया बताती है कि वह सही समय का इंतजार कर रही थी और हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लास्ट में वह अपनी असली बात बताती है कि उसे बाली घूमने जाने और मजे करने के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वीडियो का अंत काफी मजेदार और सस्पेंस भरा होता है। अंत में स्क्रीन पर सवाल आता है -तो जवाब हां था या ना?