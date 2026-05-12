Netflix ने की बच्चों की जासूसी, लगाई लत, यूजर्स का डेटा बेचकर कमाए अरबों?

Netflix Privacy Controversy: दुनिया के सबसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स में शामिल नेटफ्लिक्स इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद में फंसता नजर आ रहा है। फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए करोड़ों लोगों का मनोरंजन करने वाली इस कंपनी पर अब ऐसे आरोप लगे हैं, जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोप यह भी है कि प्लेटफॉर्म ने बच्चों तक की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी और उससे मोटी कमाई की।