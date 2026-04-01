Dhurandhar 2 OTT Release: ‘धुरंधर 2’ की ओटीटी रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन देख पाएंगे रणवीर की फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release Date: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' इस समय सिनेमाघरों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के कई हफ्तों बाद भी फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं हुई है और यही वजह है कि अब दर्शकों के बीच इसके OTT रिलीज को लेकर उत्सुकता तेजी से बढ़ती जा रही है। जो लोग किसी कारणवश इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए, वो इसके डिजिटल प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।