‘ये बहुत डरावना है’, कोयंबटूर बम घटना पर भड़कीं रवीना टंडन, आरोपी के लिए मांगी सख्त सजा

शिकायत महिला के पिता सुंदरमूर्ति ने दर्ज कराई है, जो थलियुर टाउन पंचायत में फिटर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कोयंबटूर के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कार्तिक से मिली थी, और बाद में दोनों एक रिश्ते में आ गए थे। खबरों के मुताबिक, महिला ने ये रिश्ता तब खत्म किया जब उसे पता चला कि कार्तिक के खिलाफ तमिलनाडु के कई पुलिस स्टेशनों में हत्या और लूट समेत 31 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।