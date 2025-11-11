रात में दरवाजे पर खड़े रहते थे मेल एक्टर्स-प्रोड्यूसर्स, रवीना टंडन को लेकर फेमस एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा

बाहर से देखने पर लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ रोशनी और ग्लैमर है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। कई एक्ट्रेसेज को अपने करियर की शुरुआत में असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। रवीना टंडन का अनुभव भी इस बात का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने फिल्मों में काम करने के साथ-साथ अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए भी लगातार संघर्ष किया। उनके इसी साहस की वजह से आज वे न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस हैं, बल्कि नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेज (महिलाओं) के लिए प्रेरणा भी हैं।