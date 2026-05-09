Mother’s Day पर दिल्ली की कंपनी के CEO का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को पेरेंट्स ट्रिप के लिए दिए 10 हजार रुपये और 3 दिन की छुट्टी

Mother’s Day 2026: दिल्ली की एक PR कंपनी के CEO ने मदर्स डे पर अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी पहल की है, जिसने सभी के दिल जीत लिए हैं। सीईओ ने कर्मचारियों को अपने माता-पिता के साथ घूमने के लिए 10 हजार रुपये और तीन दिन की पेड छुट्टी देने का ऐलान किया है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया में एक सकारात्मक और दिल छू लेने वाला कदम बताया है।