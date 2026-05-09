Delhi Road Accident: दिल्ली में दो मैच, दो हार और 4 मौत, IPL देखकर लौट रहे फिर दो दोस्तों की सड़क हादसे में गई जान

मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान रोहित (31) और हेमंत (33) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के करावल नगर इलाके के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देर रात अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से किसी काम से लौटकर घर जा रहे थे। इसी दौरान जब वे भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार में आ रही एक मारुति सेलेरियो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है।