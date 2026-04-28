‘आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं’, दिल्ली में IPL मैच देखकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, घटनास्थल की स्थिति देखकर साफ लग रहा है कि टक्कर मारने वाला वाहन तेज रफ्तार में था। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही अशोक रोड और आसपास के रूट पर लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम को भी बुलाया गया है।