उम्र 18, हेयरस्टाइल सचिन जैसी और शॉट सूर्यवंशी की तरह; साहिल परख जीरो पर OUT फिर भी हैं हीरो

Sahil Parakh IPL 2026 :वैभव सूर्यवंशी के बाद आईपीएल में एक और युवा खिलाड़ी साहिल परख ने एंट्री मारी है। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज की उम्र महज 18 वर्ष है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (DC Vs RCB) के खिलाफ साहिल का आईपीएल डेब्यू है। अंडर 19 में 75 बॉल पर 109 रन (नॉट आउट) ठोकने वाला साहिल जीरो पर आउट हुए फिर भी इनकी कहानी क्यों इंस्पायरिंग (Sahil Parakh Inspiring Story) है, पढ़िए।