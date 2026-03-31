Vaibhav Suryavanshi Age : वैभव सूर्यवंशी 15 की उम्र में करोड़पति क्रिकेटर, चिकन-मटन छोड़ा, खाते हैं ये चीजें

Vaibhav Suryavanshi Age IPL 2026 : बिहार का वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 (IPL 2026) के पहले मैच में ही गरदा उड़ा दिए। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के वैभव ने महज 17 गेंदों में 52 रन ठोके। वैभव की उम्र अभी 15 साल (Vaibhav Suryavanshi Age 15) है और एक तरफ इनके रनों की तरह इन पर पैसों की भी बरसात हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक कमाल का खुलासा किया है।