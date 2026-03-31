Vaibhav Suryavanshi Age : वैभव सूर्यवंशी 15 की उम्र में करोड़पति क्रिकेटर, चिकन-मटन छोड़ा, खाते हैं ये चीजें

वैभव सूर्यवंशी की फाइल फोटो | Credit- Instagram/Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi Age IPL 2026 : बिहार का वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 (IPL 2026) के पहले मैच में ही गरदा उड़ा दिए। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के वैभव ने महज 17 गेंदों में 52 रन ठोके। वैभव की उम्र अभी 15 साल (Vaibhav Suryavanshi Age 15) है और एक तरफ इनके रनों की तरह इन पर पैसों की भी बरसात हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक कमाल का खुलासा किया है।
इस स्टोरी में वैभव सूर्यवंशी की संपत्ति, कौन - सा फोन यूज करते हैं और वैभव को क्या खाना पसंद है… इन तमाम बातों को नीचे पढ़ेंगे।
आईपीएल 2026 की नीलामी को लेकर राजस्थान रॉयल्स के सीईओ ने मीडिया को बताया है कि वैभव के लिए हमने अलग 10 करोड़ रुपए रखे थे। पर इस कमाल के खिलाड़ी के लिए ₹1.1 करोड़ की आवश्यकता पड़ी। सीईओ ने ये भी साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्रैंचाइजी समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी।
राजस्थान रॉयल्स, जो अपनी बेहतरीन टैलेंट-स्पॉटिंग के लिए जानी जाती है, पहले ही आश्वस्त थी कि वैभव एक 'जेनरेशनल' यानी युगों में एक बार पैदा होने वाले खिलाड़ी हैं।
Vaibhav Suryavanshi Date of Birth : वैभव सूर्यवंशी का जन्म मार्च 27, 2011 को हुआ। इस हिसाब से वो 15 साल के हैं। बचपन से ही क्रिकेट खेलने में माहिर हैं। इसके लिए बहुत कम उम्र से ग्राउंड पर पसीना बहाते आ रहे हैं।
Vaibhav Suryavanshi Records : वैभव सूर्यवंशी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट (Ranji Trophy) में डेब्यू करके दो खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। सचिन तेंदुलकर 15 साल और 232 दिन की उम्र में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था।
युवराज सिंह ने भी 15 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था। जबकि, वैभव ने जनवरी 2024 में, महज 12 साल और 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस तरह से वो करोड़ पति खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करीब 2.5 करोड़ बताया जा रहा है।
वैसे तो वैभव को मां के हाथों का बना लिट्टी-चोखा खाना बेहद पसंद है। इसके अलावा उनको मटन-चिकन से बेहद प्रेम था पर पिछले साल वैभव ने नॉन वेज खाने से संन्यास ले लिया। अब वो वेज डाइट फॉलो करते हैं। वेट लॉस करने के लिए सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं।
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