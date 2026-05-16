16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Sunscreen Time Limit : सनस्क्रीन धूप में जाने से 15 मिनट पहले क्यों लगाएं और कितनी देर बाद दोबारा लगाना है सही? जानिए वैज्ञानिक तथ्य

Sunscreen Time Limit Rule : सनस्क्रीन को लगाने वाले अगर समय का ध्यान रखें तो इससे पूरी तरह फायदा नहीं मिल सकता है। आइए, इससे जुड़ी काम की बात जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

May 16, 2026

Sunscreen Time Limit, When should sunscreen be reapplied,

Sunscreen Time Limit (प्रतीकात्मक तस्वीर) | Credit- Gemini AI

Sunscreen Time Limit :धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। पर, इसको लगाने वाले अगर समय का ध्यान रखते हैं तो असर कम हो सकता है। पबमेड (PubMed) में प्रकाशित प्रोफेसर बी.एल. डिफी (B.L. Diffey) के एक शोध पत्र (PMID: 11712033) में इसके बारे में विस्तार से बताया है जिसको हम नीचे समझेंगे:

अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट्स और विज्ञापनों में सलाह दी जाती है कि धूप में जाने से 15 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे में इसे दोबारा (Reapply) लगाना चाहिए। पर, वैज्ञानिक तथ्य क्या सलाह देते हैं;

फैक्ट 1: धूप में निकलने से 15-30 मिनट पहले लगाना जरूरी

ज्यादातर लोग घर से निकलने के तुरंत पहले सनस्क्रीन लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। सनस्क्रीन का केमिकल त्वचा की ऊपरी परत में पूरी तरह अवशोषित (Absorb) होने और एक सुरक्षात्मक परत (Protective Barrier) बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV Rays) से त्वचा को बचाने की सोच रहे हैं तो इस समय का ध्यान रखें।

फैक्ट 2: दोबारा लगाने (Reapplication) का नियम ध्यान रखें

आमतौर पर माना जाता है कि सनस्क्रीन को हर 2 या 3 घंटे बाद दोबारा लगाना चाहिए। लेकिन PubMed शोध के अनुसार, यह पारंपरिक नियम पूरी तरह प्रभावी नहीं है।

  • शुरुआती 20 मिनट का फॉर्मूला: शोध के मुताबिक, जब आप पहली बार सनस्क्रीन लगाकर धूप में जाते हैं, तो धूप के संपर्क में आने के ठीक 15 से 30 मिनट के भीतर (आदर्श रूप से 20वें मिनट पर) सनस्क्रीन की दूसरी परत लगा लेनी चाहिए।
  • 60% से 85% तक बेहतर सुरक्षा: रिसर्च में पाया गया कि धूप में जाने के 2 घंटे बाद दोबारा सनस्क्रीन लगाने की तुलना में, यदि शुरुआती 20 मिनट में ही इसे दोबारा लगा लिया जाए, तो त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से 60% से 85% तक अधिक सुरक्षा मिलती है।

शुरुआत में ही दोबारा लगाना क्यों फायदेमंद है?

अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि आम लोग अक्सर सनस्क्रीन की उतनी मात्रा नहीं लगाते जितनी त्वचा को सुरक्षा देने के लिए जरूरी होती है (ज्यादातर लोग जरूरत से आधी मात्रा ही लगाते हैं)। इसके अलावा, कई जगहों पर सनस्क्रीन ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाता और त्वचा के कुछ हिस्से छूट जाते हैं।

जब आप धूप में जाने के 15-20 मिनट के भीतर ही दूसरी परत लगा लेते हैं, तो:

  • त्वचा पर सनस्क्रीन की पर्याप्त मात्रा (Density) जमा हो जाती है।
  • पहली बार में छूटे हुए हिस्से (Missed spots) भी कवर हो जाते हैं।
  • आधुनिक वॉटरप्रूफ या वॉटर-रेसिस्टेंट सनस्क्रीन त्वचा के साथ बेहतर तरीके से बाइंड (जुड़) जाते हैं, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।

इसके बाद कब लगाएं दोबारा?

शोध के अनुसार, शुरुआती 15-30 मिनट में दूसरी परत लगाने के बाद सनस्क्रीन की प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। हालांकि, इसके बाद आपको निम्नलिखित स्थितियों में दोबारा सनस्क्रीन लगाना जरूरी हो जाता है:

हैवी एक्टिविटी के बाद: यदि आप स्विमिंग (तैराकी) कर रहे हैं, बहुत अधिक पसीना आ रहा है, या तौलिए से चेहरा/शरीर पोंछ रहे हैं, तो सनस्क्रीन त्वचा से हट जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत दोबारा सनस्क्रीन लगाना चाहिए।

लगातार धूप में रहने पर: यदि आप लंबे समय तक (जैसे आउटडोर जॉब या स्पोर्ट्स में) सीधे सूर्य की रोशनी में हैं, तो हर 2 घंटे में इसे री-अप्लाई करना अनिवार्य है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें।

ये भी पढ़ें

Prateek Yadav Memory : कंधे पर मां, गले में लिपटा नाग का टैटू; प्रतीक यादव ने अमेरिका में बनवाया था ये टैटू
लाइफस्टाइल
Prateek Yadav last rituals, Prateek Yadav Memory, Prateek Yadav mother tattoo,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

heat wave

hot summer

summer news

Published on:

16 May 2026 05:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sunscreen Time Limit : सनस्क्रीन धूप में जाने से 15 मिनट पहले क्यों लगाएं और कितनी देर बाद दोबारा लगाना है सही? जानिए वैज्ञानिक तथ्य

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बाजार से आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, जब शेफ रणवीर बरार स्टाइल में घर पर बनाएंगे Mango Kulfi Falooda

Mango Kulfi Falooda Recipe, Mango Kulfi Falooda Kaise Banaye
लाइफस्टाइल

नेहा मर्दा के 5 बेस्ट हेयरस्टाइल्स, जो आपके पूरे लुक में लगा देंगे चार चांद

Best Hairstyles For Every Outfit, Neha Marda Ke 5 Best Hairstyles
लाइफस्टाइल

अब एक्सपायरी डेट मिटने पर दवाई फेंकने की जरूरत नहीं! इस आसान ट्रिक से सेकंडों में लगाएं पता

How To Check Medicine Expiry Date, Dawai Ki Expiry Date Kaise Check Kare
लाइफस्टाइल

क्या कम उम्र की लड़कियों के शरीर के बाल हटाना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट 

Safe Hair Removal
लाइफस्टाइल

क्या गर्मी में बिजली बिल अधिक आ रहा है? इन 9 गलतियों को सुधारने से बिल आएगा कम! 

How To Reduce Electricity Bill, AC Temperature For Power Saving
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.