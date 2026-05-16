Sunscreen Time Limit : सनस्क्रीन धूप में जाने से 15 मिनट पहले क्यों लगाएं और कितनी देर बाद दोबारा लगाना है सही? जानिए वैज्ञानिक तथ्य

ज्यादातर लोग घर से निकलने के तुरंत पहले सनस्क्रीन लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। सनस्क्रीन का केमिकल त्वचा की ऊपरी परत में पूरी तरह अवशोषित (Absorb) होने और एक सुरक्षात्मक परत (Protective Barrier) बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV Rays) से त्वचा को बचाने की सोच रहे हैं तो इस समय का ध्यान रखें।