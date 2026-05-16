क्या कम उम्र की लड़कियों के शरीर के बाल हटाना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट 

Safe Hair Removal For Teenage Girls: सोशल मीडिया पर आजकल बच्चों के स्किन केयर और बॉडी हेयर (शरीर के बाल) हटाने को लेकर कई वीडियो वायरल होते हैं। अक्सर लोग इन वीडियोज को देखने के बाद माता-पिता को काफी जज करते हैं और बच्चों की स्किन को लेकर चिंता जताते हैं। इसी विषय पर इंस्टाग्राम चैनल dr_sanyogita पर स्किन डॉक्टर (Dermatologist) ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को जागरूक किया है। आइए जानते हैं कि छोटे बच्चों के बॉडी हेयर रिमूव करने को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है।