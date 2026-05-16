Summer Holidays: बच्चों को छुट्टियों में दिनभर मोबाइल देखने से रोकना है, तो अपनाएं ये 4 बेहतरीन उपाय

How To Keep Kids Busy in Summer Holidays: गर्मियों की छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, माता-पिता के माथे पर उतनी ही बड़ी चिंता की लकीर खिंच जाती है। स्कूल बंद होने का मतलब है कि बच्चों का सेट रूटीन खत्म हो जाता है। ऐसे में उनका ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम्स में बीतने लगता है। एक माता-पिता के रूप में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर बच्चों को व्यस्त कैसे रखा जाए?