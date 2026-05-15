क्या आपका कूलर भी फैला रहा है मच्छर और बदबू? पानी में डालें ये 3 चीजें और पाएं छुटकारा

इसके बाद कूलिंग पैड्स को बाहर निकालकर बहते पानी के नीचे धोएं और यदि वे ज्यादा गंदे हों तो हल्के हाथ से ब्रश का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें पूरी तरह सूखने के बाद ही वापस लगाएं। इसके साथ ही कूलर की बाहरी बॉडी, जाली और वेंट्स के साथ-साथ पंखे की ब्लेड्स पर जमी धूल को भी गीले कपड़े से पोंछकर साफ करें ताकि हवा का प्रेशर बना रहे। लेकिन ध्यान दें, इस दौरान मोटर या तारों में पानी ना जाने पाएं।