डॉलर की उड़ान का डेली लाइफ पर असर! महंगा होगा घूमना, डेली लाइफ की चीजों को खरीदना; इन 8 चीजों का लाइफस्टाइल पर दिखेगा असर

Indian Rupee Falling Impact in Hindi: डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार गिरती कीमत ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। अभी के विनिमय दर के अनुसार, 1 अमेरिकी डॉलर (USD) का मूल्य 95.88 भारतीय रुपये (INR) के बराबर है। ऐसे में जब डॉलर 95 या 96 के पार निकलकर 100 रुपये के आंकड़े की तरफ बढ़ता है। इसका सीधा मतलब होता है कि अब रुपये की वैल्यू कम हो रही है और किचन के बजट से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ महंगा होने वाला है।