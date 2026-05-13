200 Kg स्क्वैट्स से हैवी डेडलिफ्ट तक, ऐसा था प्रतीक यादव का फिटनेस रूटीन, जानिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज करते थे

बताया जाता है कि प्रतीक यादव हमेशा से फिट नहीं थे। बचपन में उनका वजन काफी ज्यादा था और उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। साल 2015 के बाद उन्होंने फिटनेस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। रोजाना घंटों जिम में मेहनत करके उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उनका ट्रांसफॉर्मेशन आज भी कई युवाओं के लिए मोटिवेशन माना जाता है।