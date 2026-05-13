Prateek Yadav Dies : सांपों का शौक, डॉग्स थे दिल के करीब; जिंदादिली से जिंदगी जीते थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Dies : यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे (Mulayam Singh Yadav Son Pratik Yadav) प्रतीक यादव (38) की आज अचानक मौत की खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी ने इसे दुखद बताया है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक जिंदादिली से जीने वाले इंसान थे। ना केवल लग्जरी कार और बॉडीबिल्डिंग बल्कि, उन्हें स्ट्रीट डॉग्स, जंगली जानवर (हाथी, बंदर, सांप आदि) से बेहद लगाव था।