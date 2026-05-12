दुनिया के ये 5 झरने जिनकी खूबसूरती पर आपको यकीन नहीं होगा, इन्हें देखे बिना आपकी ट्रैवल डायरी अधूरी है



वेनेजुएला में स्थित एंजेल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई करीब 979 मीटर है, जो नियाग्रा फॉल्स से भी 15 गुना ज्यादा ऊंची है। यह एक ऊंचे पठार (Table-top mountain) से सीधे नीचे गिरता है। इसका नाम एक अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसे देखा था। यह जगह काफी दूर-दराज के इलाके में है, इसलिए यहां पहुंचने के लिए पहले फ्लाइट लेनी पड़ती है और फिर नदी के रास्ते नाव से जाना पड़ता है।