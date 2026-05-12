अनिद्रा से हैं परेशान? मिनटों में गहरी नींद पाने के लिए फॉलो करें ये 6 ‘स्लीप ट्रिक्स’

जल्दी सोने का यह तरीका खास तौर सैनिकों के लिए विकसित किया गया था। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को जितना हो सके नीचे झुकाएं और हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़ दें। इसके बाद गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी सीने को रिलैक्स करें और फिर पैरों को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ दें। इसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई विचार आएं, तो उसे मत सोचें। ऐसा करने से आपको नींद आने लगेगी।