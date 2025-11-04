Sleep Affects Health : एक रात 4 घंटे से कम सोए? अगले दिन शरीर देता है ये 6 खतरनाक संकेत, डॉक्टर ने किया खुलासा

Sleep Affects Health (Photo- gemini ai)
Sleep Affects Health: हमारी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। इसे से उम्र और इम्युनिटी बढ़ती है। यदि आप लगातार कम नींद ले रहें हैं, तो यह धीरे-धीरे कई बीमारियों की वजह बन सकती है। जैसे मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दिल की बीमारी। एनेस्थिसियोलॉजी और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन डॉ. कुणाल सूद ने बताया हैं कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को कमजोर कर सकती है।
डॉ. कुणाल सूद के मुताबिक, नींद हमारे शरीर की मरम्मत और सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है। अगर आप सिर्फ 4 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो यह आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को घटा कर कम देता है। इससे नेचुरल किलर सेल्स यानी वो सेल्स जो वायरस और कैंसर जैसी कोशिकाओं को खत्म करते हैं, उनकी एक्टिविटी काफी कम होने लगती है। साथ ही, शरीर में साइटोकाइन्स नाम के केमिकल बढ़ने लगते हैं, जो लंबे समय तक बने रहने पर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं।
नींद सिर्फ आराम ही नहीं देती, बल्कि यह शरीर को सीखने में भी मदद करती है। जैसे बच्चों को बार-बार बुखार हो जाता हैं, और धीरे-धीरे शरीर उन वायरस के खिलाफ मजबूत होने लगता है। वैसे ही, नींद के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम पहले झेले गए वायरस या बैक्टीरिया को याद रखता है, ताकि अगली बार जल्दी प्रतिक्रिया दे सके। यही कारण है कि नींद अच्छी होने से वैक्सीन भी ज्यादा असरदार होती है।
डॉ. सूद ने बताया हैं कि अगर आप कभी-कभार कम सोते हैं, तो इससे कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। जब आप फिर से रेगुलर नींद लेने लगते हैं, तो शरीर खुद को ठीक कर लेता है। इम्यून सेल्स फिर से एक्टिव होने लग जाते हैं और सूजन कम हो जाती है। अगर आप लगातार नींद को प्राथमिकता देंगे, तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाएगा।
अगर नींद लगातार कम होती है, तो इसका असर दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ने लगता है। ध्यान भटकने लगता है, गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है, और वजन भी बढ़ने लगता है। कम नींद हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे भूख, स्ट्रेस और शुगर कंट्रोल प्रभावित होने लगते हैं। लंबे समय में यही आदत डायबिटीज और दिल की बीमारियों की वजह बन सकती है।
डॉ. सूद ने नींद सुधारने के कुछ आसान टिप्स बताएं हैं। रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सोने और उठने का समय तय रखें।
सोने से पहले तेज रोशनी और स्क्रीन से दूर रहें। कैफीन (कॉफी,चाय) सोने से 6 घंटे पहले बंद कर दें। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। साथ ही कम रोशनी और ठंडे कमरे में सोएं, ताकि शरीर को आराम मिल सके।
