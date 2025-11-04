Sleep Affects Health : एक रात 4 घंटे से कम सोए? अगले दिन शरीर देता है ये 6 खतरनाक संकेत, डॉक्टर ने किया खुलासा

डॉ. कुणाल सूद के मुताबिक, नींद हमारे शरीर की मरम्मत और सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है। अगर आप सिर्फ 4 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो यह आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को घटा कर कम देता है। इससे नेचुरल किलर सेल्स यानी वो सेल्स जो वायरस और कैंसर जैसी कोशिकाओं को खत्म करते हैं, उनकी एक्टिविटी काफी कम होने लगती है। साथ ही, शरीर में साइटोकाइन्स नाम के केमिकल बढ़ने लगते हैं, जो लंबे समय तक बने रहने पर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं।