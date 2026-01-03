Cervical Cancer: हर 2 मिनट में एक महिला की मौत! इस साइलेंट किलर कैंसर से बचने का सिर्फ यही है एक रास्ता

लगभग सभी मामलों में सर्वाइकल कैंसर का कारण HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) होता है। यह एक बहुत आम वायरस है, जो यौन संपर्क से फैलता है। ज्यादातर लोगों को जीवन में कभी न कभी HPV हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में शरीर की इम्युनिटी इसे खुद ही खत्म कर देती है। समस्या तब होती है, जब HPV के कुछ खतरनाक प्रकार लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं। इससे सर्विक्स की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव होने लगते हैं, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं।