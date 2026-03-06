1 इंजेक्शन से हार्ट अटैक के मरीज को नई जिंदगी! वैज्ञानिकों का दावा- ऑपरेशन की नहीं पड़ेगी नौबत

Heart Attack Injection News : दिल के मरीजों के लिए ये खुशखबरी की तरह है! खासकर, हार्ट अटैक आने के बाद मरीजों को सिर्फ एक इंजेक्शन देकर ठीक किया जा सकेगा। टेक्सास ए एंड एम, कोलिंबिया और ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर हार्ट अटैक का नया इंजेक्शन तैयार किया है। टीम का दावा है कि इस इंजेक्शन से मरीज को नई जिंदगी मिल सकती है। साथ ही छाती के ऑपरेशन की जरुरत भी खत्म हो जाएगी।