Throat Cancer Symptoms: गले का दर्द और आवाज बैठना हो सकता है कैंसर का संकेत? इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

48 साल की श्रीलक्ष्मी को सबसे पहले खाना निगलने में परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब करीब दो महीने तक दिक्कत बनी रही, तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। जांच में गले का कैंसर निकला। इलाज में 35 रेडियोथेरेपी सेशन और हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी दी गई। इलाज आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत सुधरी। अब वे कैंसर-फ्री हैं और नियमित फॉलो-अप करवा रही हैं। उनकी कहानी बताती है कि एक छोटा-सा लक्षण भी बड़ा संकेत हो सकता है।