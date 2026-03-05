Throat Cancer Symptoms: गले का दर्द और आवाज बैठना हो सकता है कैंसर का संकेत? इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

Throat Cancer Symptoms (photo- gemini ai)
Throat Cancer Symptoms: अक्सर हम छोटी-मोटी दिक्कतों को हल्के में ले लेते हैं। गला दर्द हुआ तो गोली ले ली, आवाज बैठी तो मौसम को दोष दे दिया, निगलने में दिक्कत हुई तो सोचा एसिडिटी होगी। लेकिन अगर ये लक्षण हफ्तों तक बने रहें, तो इन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं।
Throat cancer गले के अंदरूनी हिस्से यानी फैरिंक्स या लेरिंक्स में शुरू हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण आम इंफेक्शन जैसे लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जल्दी ठीक नहीं होते। अगर दवा लेने के बाद भी परेशानी बनी रहे, तो यह शरीर का संकेत हो सकता है कि जांच जरूरी है।
डॉक्टरों के मुताबिक ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं:
अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
48 साल की श्रीलक्ष्मी को सबसे पहले खाना निगलने में परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब करीब दो महीने तक दिक्कत बनी रही, तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। जांच में गले का कैंसर निकला। इलाज में 35 रेडियोथेरेपी सेशन और हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी दी गई। इलाज आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत सुधरी। अब वे कैंसर-फ्री हैं और नियमित फॉलो-अप करवा रही हैं। उनकी कहानी बताती है कि एक छोटा-सा लक्षण भी बड़ा संकेत हो सकता है।
भारत में तंबाकू इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तंबाकू और शराब साथ में लेने से खतरा और बढ़ जाता है।
गले का कैंसर अगर समय पर पकड़ में आ जाए, तो इलाज संभव है और ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए लंबे समय तक रहने वाली तकलीफ को साधारण समझकर अनदेखा न करें। शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे सुनें, क्योंकि समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
