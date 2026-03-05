5 मार्च 2026,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Throat Cancer Symptoms: गले का दर्द और आवाज बैठना हो सकता है कैंसर का संकेत? इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

Throat Cancer Symptoms: क्या गले की खराश 2-3 हफ्ते से ज्यादा रह रही है? जानिए गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण, जोखिम कारक और बचाव के तरीके।

भारत

Mar 05, 2026

Throat Cancer Symptoms

Throat Cancer Symptoms (photo- gemini ai)

Throat Cancer Symptoms: अक्सर हम छोटी-मोटी दिक्कतों को हल्के में ले लेते हैं। गला दर्द हुआ तो गोली ले ली, आवाज बैठी तो मौसम को दोष दे दिया, निगलने में दिक्कत हुई तो सोचा एसिडिटी होगी। लेकिन अगर ये लक्षण हफ्तों तक बने रहें, तो इन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं।

गले का कैंसर चुपचाप बढ़ सकता है

Throat cancer गले के अंदरूनी हिस्से यानी फैरिंक्स या लेरिंक्स में शुरू हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण आम इंफेक्शन जैसे लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जल्दी ठीक नहीं होते। अगर दवा लेने के बाद भी परेशानी बनी रहे, तो यह शरीर का संकेत हो सकता है कि जांच जरूरी है।

किन लक्षणों को हल्के में न लें?

डॉक्टरों के मुताबिक ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं:

  • निगलने में लगातार दिक्कत
  • गर्दन में गांठ या सूजन
  • गले का दर्द जो ठीक न हो
  • 2-3 हफ्ते से ज्यादा आवाज बैठी रहना
  • बिना वजह वजन कम होना
  • कान में दर्द, जबकि इंफेक्शन न हो

अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

48 साल की महिला ने ऐसे पहचाना संकेत

48 साल की श्रीलक्ष्मी को सबसे पहले खाना निगलने में परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब करीब दो महीने तक दिक्कत बनी रही, तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। जांच में गले का कैंसर निकला। इलाज में 35 रेडियोथेरेपी सेशन और हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी दी गई। इलाज आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत सुधरी। अब वे कैंसर-फ्री हैं और नियमित फॉलो-अप करवा रही हैं। उनकी कहानी बताती है कि एक छोटा-सा लक्षण भी बड़ा संकेत हो सकता है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

कुछ आदतें गले के कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं:

  • तंबाकू (सिगरेट, बीड़ी, गुटखा)
  • ज्यादा शराब पीना
  • HPV संक्रमण
  • मुंह की साफ-सफाई का ध्यान न रखना
  • लंबे समय तक केमिकल्स के संपर्क में रहना

भारत में तंबाकू इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तंबाकू और शराब साथ में लेने से खतरा और बढ़ जाता है।

बचाव कैसे करें?

  • तंबाकू बिल्कुल छोड़ दें
  • शराब सीमित मात्रा में लें या न लें
  • रोजाना मुंह और दांतों की सफाई रखें
  • 40 साल के बाद नियमित हेल्थ चेकअप कराएं
  • कोई भी लक्षण 2-3 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच कराएं
  • जरूरत हो तो HPV वैक्सीन पर डॉक्टर से सलाह लें

साधारण समझकर अनदेखा न करें

गले का कैंसर अगर समय पर पकड़ में आ जाए, तो इलाज संभव है और ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए लंबे समय तक रहने वाली तकलीफ को साधारण समझकर अनदेखा न करें। शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे सुनें, क्योंकि समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

Published on:

05 Mar 2026 05:03 pm

Hindi News / Health / Throat Cancer Symptoms: गले का दर्द और आवाज बैठना हो सकता है कैंसर का संकेत? इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

