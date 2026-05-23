Sorbitol Gut Health: डाइट बिस्किट, शुगर फ्री टॉफी और चुइंगम से पेट को खतरा! जानिए कैसे

Sorbitol Gut Health: आजकल लोग वजन कम करने और शुगर से बचने के लिए डाइट प्रोडक्ट्स, शुगर-फ्री टॉफी और गम का खूब इस्तेमाल करते हैं। इनमें अक्सर शुगर अल्कोहल जैसे सॉर्बिटोल डाला जाता है ताकि मिठास बनी रहे लेकिन कैलोरी कम हो। साइंस सिग्नलिंग की रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ मीठा विकल्प हर शरीर पर एक जैसा असर नहीं डालता। कुछ लोगों के पेट में मौजूद बैक्टीरिया इसे सही से तोड़ नहीं पाते, जिससे दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।