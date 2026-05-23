Lung Cancer Injection: जानिए किन लंग कैंसर मरीजों को दिया जा सकता है 7 मिनट वाला इंजेक्शन, कैंसर सर्जन ने बताया

7 Minute Cancer Injection: फेफड़ों के कैंसर के इलाज में अब एक नई उम्मीद सामने आई है। भारत में हाल ही में ऐसा इंजेक्शन लॉन्च किया गया है, जिसे सिर्फ 7 मिनट में दिया जा सकता है। पहले इसी दवा को नसों के जरिए शरीर में पहुंचाने में करीब 30 से 60 मिनट तक का समय लगता था। अब इस नई तकनीक से मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई थेरेपी का नाम टेसेंट्रिक है, जिसमें एटेजोलिजुमैब नाम की दवा इस्तेमाल की जाती है। यह इम्यूनोथेरेपी पर आधारित इलाज है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर से लड़ने में मदद करता है।