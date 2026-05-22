Kidney Disease in Youth: कम उम्र में बढ़ रही किडनी की बीमारी, नेफ्रोलॉजी एक्सपर्ट ने बताया किन आदतों से बढ़ रहा खतरा

डॉक्टर के मुताबिक किडनी की बीमारी का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। अगर बीमारी समय पर पता चल जाए, तो सही इलाज, संतुलित खानपान, ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखकर इसे काफी हद तक संभाला जा सकता है। वे सलाह देती हैं कि जिन लोगों को मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे की समस्या है, उन्हें साल में कम से कम एक बार किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए। पर्याप्त पानी पीना, कम नमक खाना, बिना सलाह के दवाएं न लेना और नियमित व्यायाम जैसी आदतें किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।