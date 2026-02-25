25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

वीडियोज़
स्वास्थ्य

Facial Swelling Causes: चेहरा सूजना सिर्फ थकान नहीं! शरीर दे रहा इस बीमारी का संकेत

Facial Swelling Causes: सुबह चेहरा सूजा हुआ दिखता है? यह सिर्फ एलर्जी या थकान नहीं, गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। जानिए कारण और कब डॉक्टर को दिखाएं।

भारत

Dimple Yadav

Feb 25, 2026

Facial Swelling Causes

Facial Swelling Causes (Photo- gemini ai)

Facial Swelling Causes: सुबह उठते ही अगर चेहरा सूजा हुआ दिखे या आंखों, होंठों या गालों में अचानक सूजन आ जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग तुरंत बर्फ लगाने, हर्बल मास्क या डिटॉक्स ड्रिंक पीने की सलाह देते हैं। लेकिन सच यह है कि चेहरे की सूजन सिर्फ ब्यूटी से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि शरीर में किसी अंदरूनी बदलाव या बीमारी का संकेत भी हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, जब चेहरे के टिश्यू में पानी जमा हो जाता है या सूजन (इन्फ्लेमेशन) हो जाती है, तो चेहरा फूल सकता है। Cleveland Clinic बताता है कि इसके पीछे एलर्जी, इन्फेक्शन, चोट या शरीर से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। कभी-कभी मौसम का असर भी चेहरे की सूजन बढ़ा देता है।

चेहरे के किस हिस्से में सूजन क्या बताती है?

आंखों के आसपास सूजन

आंखों के नीचे या पलकों में सूजन अक्सर नींद की कमी, एलर्जी या साइनस की समस्या से होती है। American Academy of Ophthalmology के अनुसार एलर्जी से आंखों के आसपास पानी जमा हो सकता है। लेकिन अगर सूजन लगातार बनी रहे, तो यह किडनी की समस्या या थायरॉयड से जुड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। National Institutes of Health के मुताबिक सुबह ज्यादा सूजी आंखें कभी-कभी शरीर की गंभीर समस्या का संकेत होती हैं।

होंठ या जीभ में सूजन

यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अचानक सूजन एलर्जी या एंजियोएडेमा की वजह से हो सकती है। American College of Allergy, Asthma & Immunology चेतावनी देता है कि अगर जीभ या गले में सूजन हो और सांस लेने में दिक्कत हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

गाल या जबड़े में सूजन

यह अक्सर दांत के इन्फेक्शन, लार ग्रंथि की समस्या या साइनस इन्फेक्शन से जुड़ी होती है। Centers for Disease Control and Prevention के अनुसार दांत का इन्फेक्शन फैलकर चेहरे को सूजा सकता है और बुखार भी आ सकता है।

पूरा चेहरा सूजना

अगर पूरा चेहरा फूल जाए, तो शरीर में पानी रुकना, हार्मोन गड़बड़ी या कुछ दवाओं का असर हो सकता है। National Health Service बताता है कि लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से मून फेस यानी गोल और सूजा चेहरा दिख सकता है।

मौसम का भी असर पड़ता है

गर्मी में ब्लड वेसल्स फैलते हैं और शरीर में पानी रुक सकता है। Mayo Clinic के अनुसार इससे हल्की सूजन हो सकती है। सर्दियों में ठंडी हवा और सूखी त्वचा साइनस और स्किन समस्याओं को बढ़ा देती है।

घरेलू उपाय हमेशा काफी नहीं

ठंडी पट्टी या बर्फ लगाने से हल्की सूजन कम हो सकती है, लेकिन असली कारण का इलाज जरूरी है। U.S. Food and Drug Administration चेतावनी देता है कि बिना डॉक्टर की सलाह दवा या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है।

कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं?

अगर सूजन के साथ सांस लेने में दिक्कत, तेज दर्द, बुखार या अचानक सूजन बढ़े तो तुरंत इलाज लें। World Health Organization के अनुसार गले या सांस की नली में सूजन जानलेवा हो सकती है।

Published on:

25 Feb 2026 03:04 pm

