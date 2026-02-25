Facial Swelling Causes: चेहरा सूजना सिर्फ थकान नहीं! शरीर दे रहा इस बीमारी का संकेत

आंखों के नीचे या पलकों में सूजन अक्सर नींद की कमी, एलर्जी या साइनस की समस्या से होती है। American Academy of Ophthalmology के अनुसार एलर्जी से आंखों के आसपास पानी जमा हो सकता है। लेकिन अगर सूजन लगातार बनी रहे, तो यह किडनी की समस्या या थायरॉयड से जुड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। National Institutes of Health के मुताबिक सुबह ज्यादा सूजी आंखें कभी-कभी शरीर की गंभीर समस्या का संकेत होती हैं।