Chest Pain Causes: सीने में दर्द हो तो घबराएं नहीं! हार्ट अटैक के अलावा भी हो सकते हैं ये 7 कारण

Chest Pain Causes: सीने में दर्द का मतलब हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता। जानिए एसिडिटी, तनाव, मसल स्ट्रेन समेत 7 कारण और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 25, 2026

Chest Pain Causes

Chest Pain Causes (Photo- gemini ai)

Chest Pain Causes: दिल का दौरा (हार्ट अटैक) दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। World Health Organization के अनुसार, हार्ट अटैक और स्ट्रोक मिलकर दिल से जुड़ी बीमारियों से होने वाली करीब 85% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जब भी किसी को सीने में दर्द होता है, तो सबसे पहले यही डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं।

लेकिन सच यह है कि हर बार सीने में दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। कई बार इसके पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। अगर इन कारणों को समझ लिया जाए, तो घबराहट कम होगी और सही इलाज जल्दी मिल सकेगा।

एसिड रिफ्लक्स (GERD)

जब पेट का एसिड खाने की नली में वापस आने लगता है, तो सीने में जलन और दर्द होता है। इसे हार्टबर्न भी कहते हैं। यह दर्द अक्सर खाना खाने के बाद, लेटने पर या झुकने पर बढ़ जाता है। मुंह में खट्टा स्वाद, डकार, गैस या गले में जलन भी हो सकती है। एंटासिड लेने से आराम मिल जाए, तो यह दिल का दर्द नहीं बल्कि एसिडिटी हो सकती है।

कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस

यह पसलियों और सीने की हड्डी के बीच की कार्टिलेज में सूजन से होता है। इसमें दर्द एक जगह पर तेज चुभन जैसा होता है और दबाने, खांसने या गहरी सांस लेने पर बढ़ जाता है। ज्यादा वजन उठाने, चोट या ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी यह हो सकता है।

मसल स्ट्रेन

कभी-कभी सीने की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे दर्द होता है। यह दर्द हाथ घुमाने, झुकने या गहरी सांस लेने पर बढ़ता है और आराम करने से कम हो जाता है। ज्यादा वर्कआउट, गलत पोस्चर या लंबे समय तक बैठने से ऐसा हो सकता है।

चिंता या पैनिक अटैक

ज्यादा तनाव या घबराहट से भी सीने में जकड़न या दर्द हो सकता है। इसके साथ दिल तेजी से धड़कना, पसीना आना, चक्कर या डर लगना भी महसूस हो सकता है। यह कुछ मिनट में बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है।

फेफड़ों की सूजन या निमोनिया

अगर सांस लेते समय, खांसते या छींकते समय सीने में तेज दर्द हो, तो यह फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। बुखार, खांसी और कमजोरी भी साथ हो सकती है।

पित्त की पथरी

गॉलब्लैडर में पथरी होने पर सीने के ऊपरी हिस्से या पेट में तेज दर्द हो सकता है, खासकर तला-भुना या ज्यादा फैट वाला खाना खाने के बाद।

पेट का अल्सर

पेट या आंत में घाव होने से जलन वाला दर्द होता है, जो कभी-कभी सीने तक महसूस हो सकता है। खाली पेट दर्द बढ़ सकता है और खाना खाने से राहत मिलती है।

Published on:

25 Feb 2026 01:13 pm

Hindi News / Health / Chest Pain Causes: सीने में दर्द हो तो घबराएं नहीं! हार्ट अटैक के अलावा भी हो सकते हैं ये 7 कारण

