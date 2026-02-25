Chest Pain Causes: सीने में दर्द हो तो घबराएं नहीं! हार्ट अटैक के अलावा भी हो सकते हैं ये 7 कारण

जब पेट का एसिड खाने की नली में वापस आने लगता है, तो सीने में जलन और दर्द होता है। इसे हार्टबर्न भी कहते हैं। यह दर्द अक्सर खाना खाने के बाद, लेटने पर या झुकने पर बढ़ जाता है। मुंह में खट्टा स्वाद, डकार, गैस या गले में जलन भी हो सकती है। एंटासिड लेने से आराम मिल जाए, तो यह दिल का दर्द नहीं बल्कि एसिडिटी हो सकती है।