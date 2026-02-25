Rinku Singh Father Health : रिंकू सिंह ने T20 World Cup छोड़ा, पिता वेंटिलेटर पर, हुई ये गंभीर बीमारी

डॉ. शर्मा के मुताबिक, हर कैंसर घातक होता है। अगर वो स्टेज 4 में है तो इसका मतलब है बेहद नाजुक स्थिति। तथ्यों के अनुसार, स्टेज 4 के लिवर कैंसर की 5-वर्षीय जीवित रहने की दर (survival rate) है, जो औसतन लगभग 3% से 5% के बीच है। इसका मतलब है कि इलाज के बाद 100 में से केवल 3-5 मरीज ही 5 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह पाते हैं। इस हिसाब से स्टेज 4 का लिवर कैंसर जानलेवा है। हालांकि, मरीज की स्थिति यानी मनोदशा पर भी कई बातें निर्भर करती हैं।