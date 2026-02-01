T20 वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर वापस लौटे रिंकू सिंह, पिता की तबीयत खराब

भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप में कोई विशेष योगदान नहीं दे सके। अपने 5 मैचों में उन्होंने मात्र 24 रन बनाए हैं। उन्होंने कुछ अच्छे कैच लिए हैं। भारत का अगला मुकाबला जिंबॉब्वे के साथ चेन्नई में है, जो 26 फरवरी को खेला जाएगा। जिसमें रिंकू सिंह के खेलने में अनिश्चितता है। आज मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 26 फरवरी को होने वाला मैच काफी महत्वपूर्ण है। भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से हार चुका है। T20 वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए भारत को जिंबॉब्वे के साथ अच्छे औसत के साथ मैच जीतना आवश्यक है।