T20 वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर वापस लौटे रिंकू सिंह, पिता की तबीयत खराब

फोटो सोर्स-- परिजन
T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप को बीच में छोड़कर रिंकू सिंह वापस अपने घर आ गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुसार पारिवारिक परेशानियों के कारण उन्हें घर वापस जाना पड़ा है। बताया गया है कि रिंकू सिंह के पिता नोएडा अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वैसे टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। भारत को अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलना है।
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिताजी, खान चंद्र सिंह की तबीयत खराब है और उनका उपचार नोएडा के अस्पताल में चल रहा है। जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिन्हें लीवर कैंसर है। रिंकू सिंह ने अभ्यास सत्र में भी हिस्सा नहीं लिया। पिता की गंभीर हालत को देखते हुए रिंकू सिंह वापस आ गए हैं।
भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप में कोई विशेष योगदान नहीं दे सके। अपने 5 मैचों में उन्होंने मात्र 24 रन बनाए हैं। उन्होंने कुछ अच्छे कैच लिए हैं। भारत का अगला मुकाबला जिंबॉब्वे के साथ चेन्नई में है, जो 26 फरवरी को खेला जाएगा। जिसमें रिंकू सिंह के खेलने में अनिश्चितता है। आज मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 26 फरवरी को होने वाला मैच काफी महत्वपूर्ण है। भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से हार चुका है। T20 वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए भारत को जिंबॉब्वे के साथ अच्छे औसत के साथ मैच जीतना आवश्यक है।
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह का बचपन संघर्षों में बीता है। उनके पिताजी सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। यही काम घर के सदस्यों से भी करवाया जाता था। सभी के सहयोग से घर का खर्च चलता था। पिता की हालत गंभीर है। उनका इस समय नोएडा अस्पताल में उपचार चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग