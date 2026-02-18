UP Rain Alert: एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 18 जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

मंगलवार को प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान बांदा में 31.6°C दर्ज किया गया। हमीरपुर 31.2°C के साथ दूसरे और प्रयागराज 31°C के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4°C इटावा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान पहले 1–2°C बढ़ेगा और फिर धीरे-धीरे 2–3°C तक गिर सकता है।