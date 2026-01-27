वो आए और पांच हजार दे गए…इंजीनियर मौत मामले के चश्मदीद ने रुपये लेते हुए वायरल वीडियो को बताया फर्जी

सोशल मीडिया पर मुनेंद्र का रुपये लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। इसपर मुनेंद्र ने बताया कि एक मीडियाकर्मी ने उसे फंसाने के लिए यह वीडियो वायरल किया है। मुनेंद्र का कहना है कि वह मीडियाकर्मी बीते 18 जनवरी को उसके घर पहुंचा था, जहां उसने मुनेंद्र से कहा "शुरुआत में यह मामला हम दोनों ने उठाया और पुलिस-प्रशासन की लापरवाही का खुलासा किया। इसलिए अब पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है।" मुनेंद्र ने बताया कि मीडियाकर्मी ने उसे वकील करने के लिए पांच हजार रुपये दिए और वहां से चला गया। इसके बाद मुनेंद्र ने उसे करीब 20 बार कॉल किया और रुपये लौटाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं आया।