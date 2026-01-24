24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

इंजीनियर मौत मामला : 5वें दिन भी SIT की जांच जारी, प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया

Noida Techie Death case : नोएडा में युवराज मेहता मामले में जांच कर रही SIT ने 5वें दिन प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 24, 2026

युवराज मौत मामला : 5वें दिन भी SIT की जांच जारी, PC- IANS

नोएडा : नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जांच के 5वें दिन एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में डेरा डाला। इस दौरान एसआईटी टीम ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को जांच के दायरे में शामिल करते हुए उनसे विस्तृत पूछताछ की।

सूत्रों के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया और एसआईटी ने तत्काल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने का निर्णय लिया। तय समय पर मुनेंद्र अपने परिवार के साथ नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, जहां एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे घटना से जुड़े हर पहलू पर सवाल-जवाब किए।

भाई और पिता के साथ पहुंचे मुनेंद्र

प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र ने कहा कि वह किसी भी तरह के दबाव या डर में नहीं हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपना बयान दर्ज कराएंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ उन्होंने देखा, वही जांच टीम के सामने रखेंगे। मुनेंद्र के साथ उनके भाई और पिता भी नोएडा अथॉरिटी कार्यालय पहुंचे, जिससे यह साफ संकेत मिला कि परिवार जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।

कई दिशाओं में चल रही टीम की जांच

एसआईटी सूत्रों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान इस पूरे मामले की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में कोई विरोधाभास तो नहीं है। इसके साथ ही, मौके पर मौजूद अन्य लोगों की भूमिका, घटनास्थल की परिस्थितियां और युवराज की मौत से पहले की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है।

गौरतलब है कि युवराज की मौत के बाद परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। लगातार पांचवें दिन की कार्रवाई से यह साफ है कि जांच एजेंसियां किसी भी कड़ी को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं।

ये भी पढ़ें

शिष्य बोले- अविमुश्वरानंद को जान का खतरा, आसपास घूम रहे गुंडे, शिविर में CCTV लगवाए
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / इंजीनियर मौत मामला : 5वें दिन भी SIT की जांच जारी, प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

युवराज मेहता मौत मामले में लोटस ग्रीन ग्रुप के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, दफ्तर सील

ग्रेटर नोएडा

साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला : गड्डा खोदकर छोड़ने वाला बिल्डर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा

दिल्ली-एनसीआर समेत इन राज्यों में अगले 7 दिन बारिश की संभावना, एक साथ एक्टिव होंगे तीन पश्चिमी विक्षोभ

Western disturbance active in Himalayan region heavy snowfall rain alert on 20-21-22-23-34-25-26 and 27 January
ग्रेटर नोएडा

90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा इंजीनियर युवराज, फिर भी नहीं बची जान, डूब गया परिवार का चिराग

ग्रेटर नोएडा

‘मैं यहां हूं पापा…’ इंजीनियर युवराज की मौत पर टूटे पिता, बताया बेटा मेरे सामने डूब गया

पिता की आंखों के सामने डूब गया बेटा
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.