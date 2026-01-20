साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला : गड्डा खोदकर छोड़ने वाला बिल्डर गिरफ्तार

स्थानीय लोगों के अनुसार युवराज करीब 80 मिनट तक कार की छत पर खड़े होकर मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए मदद की गुहार लगाते रहे। उन्होंने अपने पिता को फोन कर रोते हुए कहा, 'पापा, मुझे बचा लो… मैं मरना नहीं चाहता।'

हालांकि ठंडे पानी और कम दृश्यता का हवाला देकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पानी में नहीं उतरी। करीब साढ़े चार घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवराज का शव बरामद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।