25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 200 किलो पनीर नष्ट, तीन नमूने लैब भेजे गए

होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा में 200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट, पनीर कराने के साथ ही खोया के तीन नमूने लैब जांच के लिए भेजे हैं।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

गौतम बुद्ध नगर में होली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 200 किलो मिलावटी पनीर किए नष्ट। तीन प्रतिष्ठानों से लिए नमूने। (Photo IANS)

आगामी होली पर्व को देखते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार बाजारों, डेयरियों, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंटों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार सुबह तड़के टीम ने ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित चौधरी पनीर भंडार पर छापा मारा।

खराब पनीर को नाले में फेंका

जांच के दौरान प्रतिष्ठान पर करीब 200 किलोग्राम पनीर पाया गया। प्रथम दृष्टया पनीर दूषित एवं मिलावटी प्रतीत होने पर टीम ने तत्काल उसका एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया। शेष लगभग 200 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, खराब पनीर को नाले में फेंका गया ताकि वह दोबारा बाजार में न पहुंच सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता और सय्यद इबादुल्लाह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

रेस्टोरेंट से खोया का नमूना लिया

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके पांडेय और ओपी सिंह की टीम ने नोएडा सेक्टर-45 स्थित गणेश्वरम रेस्टोरेंट से खोया का एक नमूना लिया। वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार और विजय बहादुर पटेल की टीम ने सेक्टर-93 स्थित गोपाला स्वीट से भी खोया का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया।

मिलावट मिलने पर होगी कार्रवाई

इस प्रकार कुल तीन नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद यदि नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती हैं, इसलिए विभाग पूरी सतर्कता के साथ अभियान चला रहा है। विभाग ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि मिलावटी या मानकविहीन खाद्य पदार्थों की बिक्री किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 06:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 200 किलो पनीर नष्ट, तीन नमूने लैब भेजे गए

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर वापस लौटे रिंकू सिंह, पिता की तबीयत खराब

t20 वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर रिंकू सिंह वापस, फोटो सोर्स-- परिजन
ग्रेटर नोएडा

1 घंटे तक चीखती-चिल्लाती रही कक्षा 7वीं की छात्रा; किसी ने नहीं सुनी, बाथरूम में….

student of private school in greater noida locked in bathroom for an hour up news
ग्रेटर नोएडा

कौन है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के CEO ‘ध्रुव गलगोटियाट’? अखिलेश सरकार में इन केस में गए थे जेल!

Galgotias University CEO का पुराना केस
ग्रेटर नोएडा

AI Summit से उठा सवाल: गलगोटिया यूनिवर्सिटी की साख पर क्यों लगते रहे हैं दाग? जानिए अब तक का पूरा सच!

galgotias university controversies ai summit
ग्रेटर नोएडा

UP Rain Alert: एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 18 जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

Monsoon Rain
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.