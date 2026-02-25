होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 200 किलो पनीर नष्ट, तीन नमूने लैब भेजे गए

आगामी होली पर्व को देखते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार बाजारों, डेयरियों, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंटों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार सुबह तड़के टीम ने ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित चौधरी पनीर भंडार पर छापा मारा।